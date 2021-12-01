Зенитчики ЮВО получили новейшие комплексы ПВО С-350 «Витязь»

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В зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) поступила суперсовременная зенитная ракетная система С-350 «Витязь».

Боевые расчеты комплексов приступили к приему техники на территории 4-го Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России «Капустин Яр».

В ближайшее время зенитчики ЮВО проведут стыковочные ракетные пуски, после чего совершат марш в район несения боевого дежурства.

«Новейший комплекс ПВО С-350 „Витязь“ — надежная система ПВО, позволяющая в разы повысить эффективность отражения ударов воздушного противника по важнейшим охраняемым объектам Южного военного округа», — подчеркнул командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

ЗРС «Витязь» — это представитель нового поколения российских систем ПВО. Новый комплекс работает в тесном взаимодействии с системами большой дальности С-300В4, С-400 и С-500, предназначенными для уничтожения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также стратегической и тактической авиации на большом удалении. В свою очередь, С-350 — более гибкая система, которая обладает большим количеством ракет, целями для которой будут также служить крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты в средней и ближней зоне во всем диапазоне высот.