В Подмосковье на вооружение ЗВО поступили два роботизированных комплекса «Уран-6»

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На вооружение инженерно-саперной бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области, поступили два робототехнических комплекса разминирования «Уран-6».

Комплекс управляется оператором при помощи пульта на расстоянии до 1 км, что обеспечивает безопасное удаление при разрывах мин и снарядов.

Несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, машина способна выдерживать подрыв до 60 кг тротила. Кроме того, оборудование комплекса позволяет производить обнаружение опасных предметов, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Комплекс значительно повысит безопасность саперов при работе с опасными предметами. Операторы комплекса завершили подготовку в противоминном центре ВС РФ и в ближайшее время приступят к освоению робота-сапера.