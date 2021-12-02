Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

В Подмосковье на вооружение ЗВО поступили два роботизированных комплекса «Уран-6»

 © function.mil.ru

На вооружение инженерно-саперной бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской области, поступили два робототехнических комплекса разминирования «Уран-6».

Комплекс управляется оператором при помощи пульта на расстоянии до 1 км, что обеспечивает безопасное удаление при разрывах мин и снарядов.

Несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, машина способна выдерживать подрыв до 60 кг тротила. Кроме того, оборудование комплекса позволяет производить обнаружение опасных предметов, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Комплекс значительно повысит безопасность саперов при работе с опасными предметами. Операторы комплекса завершили подготовку в противоминном центре ВС РФ и в ближайшее время приступят к освоению робота-сапера.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12396793@egNews

Читайте также...

}

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Московская область, ЗВО, Уран-6, вооружение
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,