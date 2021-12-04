Российская компания выпустила новые модели самосвальных полуприцепов для агропрома

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Как сообщила пресс-служба ООО «Грюнвальд», российский машиностроительный завод, расположенный в Калининградской области, совместно с бельгийской компанией STAS, разработал, изготовил и представил во второй половине ноября 2021 года новую модель 7,26 тонного самосвального полуприцепа с алюминиевым кузовом 49 куб.м и 4-осным шасси, грузоподъемностью 39,74 т, предназначенную для перевозки легких агропромышленных, сыпучих и паллетированных грузов.

© grunwald.ru

В первой половине октября 2021 года пресс-служба ООО «Грюнвальд» сообщила о выпуске новой модели 4-осного самосвального полуприцепа с алюминиевым кузовом объемом 52 куб.м. собственной массой 7,79 т. и грузоподъемностью 38,21 т., разработанной совместно с бельгийской компанией STAS.

Ранее машиностроительный завод освоил выпуск шести моделей полуприцепов с кузовами объемом 24, 27 (2 модели, одна из которых с алюминиевым кузовом), 31, 34 и 49 куб.м.