© Бионышева Елена/Сделано у нас

Ведущее предприятие химико-машиностроительного профиля АО «Сигнал» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех 5 декабря 2021 года отметило свой 80-летний юбилей. Завод производит не только специальную продукцию для оборонно-промышленного комплекса РФ, но также и гражданскую пиротехнику (для охоты, рыбалки, туризма, спорта, судоходства и т. д. ).

Корреспонденты «Сделано у нас» посетили производство и своими глазами увидели, как изготавливаются фальшфейеры, факелы и фейерверки.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Генеральный директор АО «Сигнал» Уваров Лев Михайлович поделился с нами планами предприятия по развитию и расширению ассортимента в сфере гражданской продукции: «Завод „Сигнал“ начал выпускать фейерверки высотного и паркового характера очень давно. В связи с перестройкой и уменьшением государственного заказа сфера гражданской пиротехники взяла перерыв на 7 лет. И вот сейчас мы вновь запустили производство! Начали с фейерверков 195 мм и в дальнейшем планируем разработать более дешевые компоненты для 100 мм фейерверка (уже были проведены удачные испытания). Следующим этапом в развитии завода станет выпуск фейерверка калибра 75 мм. Как только будет выпущена партия таких фейерверков, то можно считать, что у нас будет представлен весь спектр калибров. Планируем увеличить объем производства до 300 фейерверков в месяц каждой модели и выпускать более 3600 фейерверков в год.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Пироэлементы для фейерверков мы также делаем сами, сейчас в наших планах пригласить для сотрудничества специалистов Казанского института, чтобы разработать продукцию с новыми зрелищными эффектами.

Кроме того, мы производим бенгальские свечи. Сейчас мы выпускаем свечи 650 мм и 400 мм, горящие белым светом, но в скором времени планируем расширить каталог продукции бенгальскими свечами с зеленым и розовым огнем. Сейчас на заводе производится более 30 тысяч бенгальских огней в год, но, расширив ассортимент, мы увеличим и объем производства.

В следующем году мы планируем возобновить и отладить производство другой забытой продукции нашего завода — батарей салютов. Из нововведений еще выделю собственную печать этикетки для продукции: для этого нами уже приобретена машина по печати этикетки на самоклеящейся бумаге, теперь в ближайших намеченных планах разработать дизайн и приступить непосредственно к печати».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Интересные факты о заводе:

Решение о строительстве капсюльно-пиротехнического завода в г. Челябинск было принято Совнаркомом СССР еще в 1938 году, а 1941 год считается годом основания завода. В период Великой Отечественной войны завод сформировался как комплекс по производству средств пиротехники, капсюлей, гранат, что составило более 50 наименований продукции. После войны не только сохранился основной профиль завода, но и началось освоение гражданской пиротехнической продукции. В настоящее время на предприятии организовано серийное производство специальной продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу (например, выстрелов для артиллерии и гранатометов, ручных гранат и т. д. ), а также гражданской пиротехнической продукции (фейерверки, бенгальские свечи, хлопушки, товары для охоты, рыбалки, туризма, спорта).

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

5 декабря 2021 года АО «Сигнал» отметил 80-летний юбилей — это важная и значимая дата для каждого, кто вложил свои труд, опыт и новаторские идеи в развитие родного завода. Сегодня здесь трудятся более 20 династий, при этом общий стаж некоторых семей превышает 220 лет (такие как Бойновы (292 года), Нуровы (267 лет), Крючковы (229 лет), Подик (227 лет), Дементьевы и Будовские (по 232 года) и т. д. ), а общий стаж семьи Ворониных составляет аж 340 лет!

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Для привлечения молодежи сегодня разработано предприятием множество программ, среди которых ежемесячная компенсация проживания в съемном жилье для приезжих специалистов, оформление пособия по рождению ребенка через профсоюз молодым родителям, а также 50-процентная ежемесячная компенсация стоимости детского сада и помощь в устройстве ребенка. Кроме того, сотрудники предприятия могут получить скидку при покупке жилья в ипотеку, молодым сотрудникам компенсируется часть платежа.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Завод включен в перечень стратегических организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, в перечень стратегических АО РФ, а также в состав Российской ассоциации производителей и демонстрантов фейерверков — «РАПИД-фейерверк». АО «Сигнал» является исполнителем Государственной программы вооружения и Государственного оборонного заказа, а по ряду изделий завод является единственным производителем продукции в России.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Фото и текст- Елена Бионышева

Фото- Радченко Андрей