Поезд нового поколения «Орлан» начал курсировать в Пензенской области

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Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту «Пенза-1 — Белинская — Пачелма» в 2-х вагонном исполнении. Всего предусмотрено 133 посадочных мест, в том числе 2 — для маломобильных групп населения.

«Орлан» — современный эргономичный дизель-поезд отечественного производства. Он используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. Конструктивные решения позволяют обеспечивать плавный ход и высокий уровень комфорта для пассажиров.

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Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки граждан с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru