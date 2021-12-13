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Транспорт и логистика

Поезд нового поколения «Орлан» начал курсировать в Пензенской области

 © pnzreg.ru

Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту «Пенза-1 — Белинская — Пачелма» в 2-х вагонном исполнении. Всего предусмотрено 133 посадочных мест, в том числе 2 — для маломобильных групп населения.

«Орлан» — современный эргономичный дизель-поезд отечественного производства. Он используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. Конструктивные решения позволяют обеспечивать плавный ход и высокий уровень комфорта для пассажиров.

 © pnzreg.ru

Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки граждан с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru
Источник: https://pnzreg.ru/news/society/360724/

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транспорт, РЖД, модернизация, Пензенская область
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