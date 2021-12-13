После капремонта открылся новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи

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В трехэтажном строении площадью 5,2 тысячи квадратных метров создана максимально комфортная среда для пациентов, родственников и медицинских работников. Корпус оснащен современным практичным оборудованием и красивой удобной мебелью.

Капитальный ремонт здания по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 1 для размещения в нем Московского многопрофильного центра паллиативной помощи начался в конце 2018 года и завершился этой осенью. В начале декабря в новый корпус перевели 101 пациента из соседнего здания, находящегося по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 2. Это позволит в дальнейшем приступить к его ремонту.

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Здание отвечает всем европейским требованиям по оказанию качественной паллиативной помощи. Это не привычная больница, а скорее дом-пансионат. В корпусе и на прилегающей к нему территории создана безбарьерная среда. Пациенты могут проводить время в просторных холлах и гулять в больничном сквере, приспособленном для людей с разной степенью мобильности.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Комфортные палаты рассчитаны на одного — четырех человек. Они оборудованы отдельным санузлом, подъемниками для перемещения и многофункциональными кроватями с электроприводом. При желании пациенты могут создать в палатах приватное пространство с помощью специальных потолочных штор. Для людей, испытывающих трудности с дыханием, имеются палаты, оборудованные системой подачи кислорода и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

В корпусе установлены инновационные ванны с гидромассажем, функцией наклона и удобной поднимающейся боковой дверью. Пациенты могут самостоятельно пользоваться ванной, не боясь поскользнуться и упасть. Маломобильных людей можно перемещать на специальных подъемниках прямо в ванне.

© mos.ru

© mos.ru

В новом корпусе оборудованы кабинеты УЗИ и ЭКГ. Чтобы можно было выполнять исследования прямо у постели больного, приобрели передвижной рентген-аппарат. В больничной аптеке есть большой ассортимент обезболивающих препаратов.

© mos.ru

В отдельной комнате родственники пациентов могут остаться на ночь и принять душ. На кухне можно приготовить любимую еду, а в просторных холлах — общаться, читать книги, играть в настольные игры и на фортепиано.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Трансформируемый конференц-зал на первом этаже предназначен для проведения врачебных конференций и обучения сотрудников. Современная видеостена позволяет демонстрировать учебные и лекционные материалы, синхронизированные с практическими занятиями.

© mos.ru

Штат нового корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи состоит из 193 человек (31 врач, 133 сотрудника среднего и младшего медперсонала и 29 прочих сотрудников).

© mos.ru

Как и во всех филиалах центра паллиативной помощи, в новом корпусе работают координаторы благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», которые организуют немедицинскую помощь. Это прогулки, пикники, различные культурные мероприятия — все то, что может подарить радость, привнести ощущение душевного покоя и комфорта в жизнь пациента и его семьи. А еще немедицинская помощь — это поддержка тех, у кого нет близких.

© mos.ru

После снятия ограничений, связанных с пандемией, координаторам фонда вновь будут помогать волонтеры — в корпусе предусмотрено помещение, где они смогут переодеться и оставить свои вещи.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

В 2019 году в центре паллиативной помощи провели ремонт административного корпуса и пищеблока по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 3. В ближайшее время планируют завершить ремонт еще четырех новых зданий центра, в которых будут созданы первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении, с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера. Всего оборудуют 283 койки. Они буду находиться по адресам:

— дом сестринского ухода «Коломенское» — улица Академика Миллионщикова, дом 6, строение 2 (113 коек);

— дом сестринского ухода «Люблино» — улица Шкулева, дом 4 (86 коек);

— дом сестринского ухода «Даниловский» — Щипковский переулок, дом 19, строения 1 и 2 (84 койки).

© mos.ru

© mos.ru