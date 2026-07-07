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termometrix Видеоблог

Завершена реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево в Москве

Завершена реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево — памятник архитектуры XVIII—XIX вв.Территорию усадьбы откроют для прогулок и проведения мероприятий. Рядом с ней расположился парк, который отреставрировали и реконструировали. Научную реставрацию проводили по архивным фотографиям и чертежам.

В ходе работ специалисты воссоздали исторический облик ансамбля усадьбы. Главный дом приспособили для современного использования: в нем начнет работу новый негосударственный культурный центр с выставочными и концертными залами, лекторием, библиотекой, фотостудией, зимним садом и рестораном в оранжерее.

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Источник: vk.com

Комментарии 1

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  • shigorin shigorin08.07.26 01:37:59

    Одного не понимаю -- зачем было соседнюю станцию МЦД переименовывать в «Стрешнево».
    Неужто кому-то прям резало глаза или что там вместо них -- «Покровское-Стрешнево»?
    А так места красивые, конечно… надеюсь, станут ещё лучше.

    #1318984