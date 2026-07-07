Завершена реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево в Москве
Завершена реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево — памятник архитектуры
В ходе работ специалисты воссоздали исторический облик ансамбля усадьбы. Главный дом приспособили для современного использования: в нем начнет работу новый негосударственный культурный центр с выставочными и концертными залами, лекторием, библиотекой, фотостудией, зимним садом и рестораном в оранжерее.
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