Два российских спутника «Экспресс» выведены на орбиту

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В понедельник, 13 декабря 2021 года, в 15:07 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М». Спустя 18 часов и 7 минут разгонный блок «Бриз-М» доставил российские спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» на целевые орбиты с минимальной высотой 18,7 тысячи километров и максимальной 52,8 тысячи километров.

В ходе выведения было выполнено пять плановых включений маршевой двигательной установки разгонного блока. В настоящее время оба российских телекоммуникационных спутника были приняты на управление заказчиком запуска.

Довыведение космических аппаратов будет осуществляться при помощи двух двигателей СПД-100 В и одного СПД-140Д. Оно совмещено с приведением аппаратов в рабочую точку, что позволяет минимизировать срок ввода спутников в штатную эксплуатацию. Срок довыведения спутника «Экспресс-АМУ7» составит не более 56 суток, а «Экспресс-АМУ3» — не более 59 суток.

Космические аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» изготовлены компанией «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Ожидается, что они будут работать 15 лет (17 лет — технический ресурс) на геостационарной орбите в точках стояния 103°и 145° градуса восточной долготы соответственно (номинально). Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C, Ku и L — диапазонах.

Разгонный блок «Бриз-М» разработан и изготавливается Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева (входит в Роскосмос). Используется для запусков с тяжелой ракетой-носителем «Протон-М». Обеспечивает выведение космических аппаратов на низкие, средние, высокие и геостационарную орбиты. «Бриз-М» состоит из центрального блока и дополнительного сбрасываемого топливного бака. В составе ракеты-носителя «Протон-М» выводит на геостационарную орбиту полезный груз массой до 3,3 тонны, а на геопереходную орбиту — свыше 6 тонн.

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