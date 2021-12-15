Центр охраны материнства и детства в Сургуте распахнул двери для пациентов
Окружной Центр охраны материнства и детства открыл свои двери для первых посетителей. Сегодня начали вести прием специалисты консультативно-диагностического отделения. Это, например, врачи акушеры-гинекологи.
Учреждение рассчитано на 315 коек, а работать в нем будут почти 800 специалистов. Медицинские сотрудники перинатального центра смогут принимать до 10 тысяч родов в год.
В больнице установлены самые современные комплексы стоимостью более 5 млрд рублей.
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15.12.2115:57:44