Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

Центр охраны материнства и детства в Сургуте распахнул двери для пациентов

 © sitv.ru

Окружной Центр охраны материнства и детства открыл свои двери для первых посетителей. Сегодня начали вести прием специалисты консультативно-диагностического отделения. Это, например, врачи акушеры-гинекологи.

Учреждение рассчитано на 315 коек, а работать в нем будут почти 800 специалистов. Медицинские сотрудники перинатального центра смогут принимать до 10 тысяч родов в год.

В больнице установлены самые современные комплексы стоимостью более 5 млрд рублей.

 © ugra-tv.ru

 © uralpolit.ru

 © uralpolit.ru

 © ugra-tv.ru

 © ugra-news.ru

 © aif-s3.aif.ru

 © neft.media

 © vis-group.ru

 © ugra-news.ru

 © ugra-news.ru
Источник: https://sitv.ru/arhiv/news/czentr-o...te-raspaxnul-dveri-dlya-paczientov/

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, ХМАО
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,