Центр охраны материнства и детства в Сургуте распахнул двери для пациентов

© sitv.ru

Окружной Центр охраны материнства и детства открыл свои двери для первых посетителей. Сегодня начали вести прием специалисты консультативно-диагностического отделения. Это, например, врачи акушеры-гинекологи.

Учреждение рассчитано на 315 коек, а работать в нем будут почти 800 специалистов. Медицинские сотрудники перинатального центра смогут принимать до 10 тысяч родов в год.

В больнице установлены самые современные комплексы стоимостью более 5 млрд рублей.

© ugra-tv.ru

© uralpolit.ru

© uralpolit.ru

© ugra-tv.ru

© ugra-news.ru

© aif-s3.aif.ru

© neft.media

© vis-group.ru

© ugra-news.ru

© ugra-news.ru