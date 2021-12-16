В башкирском Ишимбае запущено новое швейное производство

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16 декабря после подготовительной работы состоялся запуск швейного производство ООО «ПО «Аркада» в Ишимбае.

Швейная компания «Аркада» будет заниматься пошивом защитной одежды для работников железной дороги, севера, нефтяной и газовой промышленности, МЧС. Современная автоматизированная фабрика планирует выпускать более 220 тыс. единиц продукции ежегодно.

181 швей приступили к работе из числа обучившихся в Учебном центре Государственной Службы занятости населения Башкирии. Всего на фабрике предполагается трудоустроить 800 человек.

Всего с июля этого года было организовано обучение 212 безработных граждан из разных районов республики для дальнейшего трудоустройства. В настоящее время все они успешно завершили обучение. ГКУ Юго-восточный центр занятости населения совместно с ООО «Аркада» проводят работу по трудоустройству оставшихся граждан.

— Чтобы получить работу на современном швейном предприятии необходимо пройти обучение будущей профессии. У безработных граждан республики такая возможность есть: получить профессию оператора швейного оборудования со знанием цифровых технологий за счёт государства. Обучение всех желающих работать в «Аркаде» проходило в рамках специальной образовательной программы федерального проекта «Содействия занятости» национального проекта «Демография», — прокомментировали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

В целях организации обучения необходимого количества персонала для будущего производства Минтрудом совместно с Министерством образования и науки Башкирии, ООО ПО «Аркада» и ООО Учалинской швейной фабрикой был разработан и утвержден соответствующий план мероприятий. В рамках данной «дорожной карты» в текущем году в совокупности оповещено более 30 тыс. граждан республики о возможностях трудоустройства в швейное производство, проведены встречи на местах с 2,4 тыс. соискателей работы, в том числе в рамках организации ярмарок вакансий.

Процесс обучения осуществлялся по программе «Оператор швейного оборудования с цифровым программным управлением» в тесном взаимодействии с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также с ООО «Учалинская швейная фабрика». И в дальнейшем Минтруд РБ готово рассмотреть вопрос организации подготовки необходимых кадров под запрос ООО «ПО «Аркада» в 2022 году.В ходе первого этапа обучения слушатели занимались дистанционно на вебинарной площадке webinar.fm, второй этап — производственная практика проходит сейчас на базе Учалинской швейной фабрики, которая в настоящее время является единственной производственной площадкой с швейным оборудованием с цифровым программным управлением.

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