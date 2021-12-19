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Процесс пошёл. В Сибири запущен гигантский завод

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/rPJqYUlpmXA

В пятницу в Иркутской области состоялся долгожданный запуск Тайшетского алюминиевого завода, который строили с 2007 года, но в итоге построили в самый нужный момент. В этом выпуске разберём что это за момент, как данное событие связано с новым промышленным освоением Сибири, миграцией труда и капитала, а также расскажем о том, как российские учёные научили компьютер читать мысли и об истории одного чудесного спасения.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rPJqYUlpmXA

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  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    19.12.2121:17:05

    Хороший выпуск. Особенно понравились сюжет про Тайшетский завод и упор на опережающее развитие Сибири.

    К сожалению, капля дёгтя из европейской лексики о «карбоновом следе», «зелёном алюминии» и «углеродном следе» заставила слегка поморщиться. Нет там никаких карбоновых следов.

    #1244853
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