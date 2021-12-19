Процесс пошёл. В Сибири запущен гигантский завод

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В пятницу в Иркутской области состоялся долгожданный запуск Тайшетского алюминиевого завода, который строили с 2007 года, но в итоге построили в самый нужный момент. В этом выпуске разберём что это за момент, как данное событие связано с новым промышленным освоением Сибири, миграцией труда и капитала, а также расскажем о том, как российские учёные научили компьютер читать мысли и об истории одного чудесного спасения.