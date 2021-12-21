Ростех создал морозостойкие батареи для робототехники, медицины и армии

© rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал литий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу устройств при температурах от -50 до +50 °C. Изделия предназначены для телекоммуникаций, медицины, робототехники, нефтегазового сектора, авиации, различного вооружения и войсковой техники. Опытные образцы батарей уже прошли предварительные испытания, запуск серийного производства запланирован на первый квартал 2022 года.

Литий-ионные аккумуляторы разработаны НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» в рамках реализации стратегической задачи по развитию и совершенствованию отечественной электронной компонентной базы, а также обеспечения импортозамещения в соответствии с постановлением Правительства РФ № 616.

Изделия отличаются уникальной электрохимической рецептурой, гарантирующей работу даже в условиях экстремально низких температур. Химический источник тока весом не более 150 грамм имеет длительный срок службы — до 2700 и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации.

Батареи могут использоваться в качестве источников питания в телекоммуникационном оборудовании, робототехнике, медицине, военной технике, беспилотниках, бортовом корабельном и авиационном оборудовании.

В отличие от стандартных аккумуляторов импортного производства, новые аккумуляторы НПО «Импульс» гораздо дольше держат заряд при низких температурах, что позволяет применять их в условиях Крайнего Севера и даже условиях Арктики. Аккумуляторы также могут выпускаться в радиационно стойком варианте для эксплуатации в космосе.

«Новые батареи российского производства разработаны в рамках программы импортозамещения и полностью унифицированы с иностранными изделиями, которыми ранее оснащались многие виды оборудования. Таким образом, pin-to-pin замена импортных батарей в отечественном изделии не потребует его переработки или модернизации. На базе созданных низкотемпературных аккумуляторов возможно изготавливать батареи с различными характеристиками по номинальному напряжению, емкости и размеру в зависимости от потребностей заказчика», — сообщил заместитель генерального директора НПО «Импульс» Денис Звонов.

Батареи могут выпускаться серийно с категорией качества «ОТК», требуемой для оборудования общепромышленного назначения. По требованию заказчиков категория качества может быть повышена до «ВП» — для военных изделий.