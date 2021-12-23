На втором блоке Белорусской АЭС началась загрузка топлива
22 декабря 2021 года, в профессиональный праздник — День энергетика, на втором энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка свежего ядерного топлива.
Всего в реактор будут загружены 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке — 571 кг.
Топливо изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).
По завершении загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень (до 1%) мощности с проведением соответствующих исследований.
После подтверждения надёжности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включён в энергетическую сеть Республики Беларусь.
Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по атомной энергетике, президент АО АСЭ Александр Локшин отметил:
«Самый интересный, волнующий и ответственный период сооружения атомного энергоблока — наладка и ввод его в эксплуатацию после окончания огромного объёма строительных и монтажных работ.
На этом этапе кубометры бетона, тонны металлоконструкций, километры кабеля и трубопроводов превращаются в живой организм, который будет функционировать и приносить пользу людям не менее 60 лет.
Физический пуск можно сравнить с формированием и началом работы главного органа — сердца этого организма. Желаю нам всем успешного прохождения этого этапа».
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