На втором блоке Белорусской АЭС началась загрузка топлива

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22 декабря 2021 года, в профессиональный праздник — День энергетика, на втором энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка свежего ядерного топлива.

Всего в реактор будут загружены 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке — 571 кг.

Топливо изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

По завершении загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень (до 1%) мощности с проведением соответствующих исследований.

После подтверждения надёжности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включён в энергетическую сеть Республики Беларусь.

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по атомной энергетике, президент АО АСЭ Александр Локшин отметил:

«Самый интересный, волнующий и ответственный период сооружения атомного энергоблока — наладка и ввод его в эксплуатацию после окончания огромного объёма строительных и монтажных работ.

На этом этапе кубометры бетона, тонны металлоконструкций, километры кабеля и трубопроводов превращаются в живой организм, который будет функционировать и приносить пользу людям не менее 60 лет.

Физический пуск можно сравнить с формированием и началом работы главного органа — сердца этого организма. Желаю нам всем успешного прохождения этого этапа».