Компания «Парус электро» начала производство компактных зарядных станций электромобилей WallBox

Компактные электрозарядные станции WallBox © parus-electro.ru

В декабре 2021 г. компания «Парус электро», российский разработчик и производитель силовой преобразовательной техники, запустила в серийное производство электрозарядные станции (ЭЗС) переменного тока WallBox.

Серия WallBox — новинка в модельном ряде зарядных станций. Это универсальное решение для частного и коммерческого сектора. Настенное крепление позволяет разместить устройство в любом помещении или паркинге. Заряд электромобиля осуществляется переменным током с выходной мощностью до 22 кВт с поддержкой коннекторов Type 1 и Type 2.

Основные преимущества ЭЗС серии WallBox:

компактная настенная установка

управление с мобильного устройства или ПК

развитая система защит для безопасной эксплуатации

поддержка протокола обмена данными OCPP для интеграции в системы «умного» города

высокое качество продукции от ведущего российского производителя

«Парус электро» имеет успешный опыт поставок различных модификаций ЭЗС, в том числе по индивидуальному проекту мощностью до 350 кВт, для частных и государственных заказчиков.

Мировой тренд на развитие экологичных технологий был сформирован ООН в 2015 г., когда были приняты глобальные цели устойчивого развития и концепция ESG (Environment, Social, Governance). Одним из самых важных показателей реализации стратегии стал повсеместный переход на экологичный транспорт. Компания «Парус электро», как производитель ЭЗС, полностью поддерживает концепцию ESG и придерживается принципов ответственного ведения бизнеса.

Подробные технические характеристики зарядных станций и дополнительную информацию Вы можете на сайте компании www.parus-electro.ru.