Компания «Парус электро» начала производство компактных зарядных станций электромобилей WallBox
Компактные электрозарядные станции WallBox © parus-electro.ru
В декабре 2021 г. компания «Парус электро», российский разработчик и производитель силовой преобразовательной техники, запустила в серийное производство электрозарядные станции (ЭЗС) переменного тока WallBox.
Серия WallBox — новинка в модельном ряде зарядных станций. Это универсальное решение для частного и коммерческого сектора. Настенное крепление позволяет разместить устройство в любом помещении или паркинге. Заряд электромобиля осуществляется переменным током с выходной мощностью до 22 кВт с поддержкой коннекторов Type 1 и Type 2.
Основные преимущества ЭЗС серии WallBox:
- компактная настенная установка
- управление с мобильного устройства или ПК
- развитая система защит для безопасной эксплуатации
- поддержка протокола обмена данными OCPP для интеграции в системы «умного» города
- высокое качество продукции от ведущего российского производителя
«Парус электро» имеет успешный опыт поставок различных модификаций ЭЗС, в том числе по индивидуальному проекту мощностью до 350 кВт, для частных и государственных заказчиков.
Мировой тренд на развитие экологичных технологий был сформирован ООН в 2015 г., когда были приняты глобальные цели устойчивого развития и концепция ESG (Environment, Social, Governance). Одним из самых важных показателей реализации стратегии стал повсеместный переход на экологичный транспорт. Компания «Парус электро», как производитель ЭЗС, полностью поддерживает концепцию ESG и придерживается принципов ответственного ведения бизнеса.
Подробные технические характеристики зарядных станций и дополнительную информацию Вы можете на сайте компании www.parus-electro.ru.
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