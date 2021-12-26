Детсад на 225 мест ввели в эксплуатацию в Московской области

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Трехэтажный детский сад рассчитан на 9 групп. Помещения для самых маленьких воспитанников — от 3 до 4 лет — разместились на первом этаже, для детей постарше — на втором и третьих этажах соответственно. В здании оборудовали пищеблок, физкультурный зал с инвентарной и комнатой̆ тренера, зал для музыкальных занятий, медицинский кабинет, помещения для проведения кружковых уроков.

На территории жилого комплекса «Пироговская Ривьера» в деревне Пирогово городского округа Мытищи построили и ввели в эксплуатацию детский сад на 225 мест

На прилегающей территории расположились 9 оснащенных теневыми навесами площадок, 2 площадки для занятий физкультурой и площадка для изучения правил дорожного движения. Игровое оборудование полностью соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

Открытие учреждения позволит создать 46 рабочих мест в городском округе.