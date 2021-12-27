ОМК приступила к выпуску камер приема-запуска для магистральных нефтепроводов

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Челябинский завод Объединенной металлургической компании («ОМК Трубодеталь») освоил новый для себя вид продукции: камеры приема-запуска для магистральных трубопроводов. Тем самым ОМК расширяет свое комплексное предложение для клиентов, занимающихся строительством и обслуживанием нефтепроводов.

Камеры предназначены для загрузки и изъятия из трубопровода специального поршня — очищающего и диагностирующего устройства, которое удаляет из объекта остатки песка и парафиновых отложений, а также имеет специальные датчики и самописцы для определения возможных дефектов и трещин, образующихся на внутренних стенках трубы. Продукция ОМК рассчитана на давление до 32 МПа. В случае необходимости может быть изготовлена из морозостойких марок стали и эксплуатироваться при температуре до минус 60 градусов Цельсия.

Уникальность камеры, изготовленной на челябинском заводе ОМК, заключается в том, что обычные быстросъемные (байонетные) затворы применяются как на основном, так и на вспомогательном запасовочном корпусе камеры для запуска диагностического устройства. Это сокращает время на запуск специального поршня и проведения процедуры очистки и диагностики трубопровода.

Первые четыре камеры завод ОМК изготовил для магистрального нефтепровода «Гомель-Дружба» (республика Беларусь). Каждая камера весит пять тонн, имеет диаметр 720 мм, почти 12 метров в длину и рассчитана для эксплуатации на магистральных нефтепроводах. В 2016 году предприятие изготавливало подобные устройства для промысловых нефтепроводов диаметром до 320 мм.

Камеру изготовили в блочном исполнении и укомплектовали лотком, поддоном, тяговым устройством, краном консольным, площадками обслуживания и другим оборудованием. Для изготовления камеры использовали трубы Выксунского завода ОМК (Нижегородская область).

«Для челябинского завода ОМК это новый продукт. Сегодня Объединенная металлургическая компания может сегодня предлагать своим потенциальным заказчикам комплексные поставки для строительства и обслуживания нефтепроводов: трубу, соединительные детали, камеры приема и запуска, байпасные системы и шиберные задвижки», — рассказал управляющий директор завода «ОМК Трубодеталь» Александр Ващенко.