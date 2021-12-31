В регионах открыты новые спортивные объекты часть 22

Брянский спорткомплекс «Спартак-Арена» обошелся в 214 миллионов рублей © guberniya.tv

Брянская область

г.Брянск

28 декабря, Фокинском районе областного центра открыли спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Арена» с 25-метровым бассейном.Общая площадь нового спортивного объекта составила 2,3 тысячи квадратных метров, стоимость — 207,2 миллиона рублей. В «Спартак-Арене» разместился спортзал размером 42×26,5 метров. Здесь уложили специальное многослойное покрытие,смонтировали спортивное оборудование: ворота, сетки, кольца. Кроме того, в спортзале выполнено акустическое напыление потолка.

© guberniya.tv

© guberniya.tv

https://guberni..._medium=desktop

Ледовый дворец в Новозыбкове приглашает на катания © bryansknovosti.ru

г.Новозыбков

В Новозыбкове Брянской области прошла торжественная церемония открытия ледового дворца. Это уже четвертая спортивная ледовая арена, сданная в этом году.

Символический ключ от дворца был вручен его директору. Первыми опробовать лед вышли фигуристы спортивной школы Климова. Всех героев спорта, и юных, и старых, приветствовали солисты народного коллектива «Идущие рядом» городского ДК.

© bryansknovosti.ru

В следующем году будет сдан ледовый дворец в Дятькове, и начнутся стройки еще двух — в Фокинском и Бежицком районах Брянска

© bryansknovosti.ru

На строительство новозыбковского ледового дворца из областного бюджета было направлено более 200 млн рублей, еще более 5 млн — на инвентарь и экипировку, 2 млн — на автобус для хоккейной команды. Теперь в области работают уже 12 ледовых дворцов.

https://www.bra..._medium=desktop ( открытие)

https://bryansk...приглаш/ (фото)

https://news.na...edovogo-dvorca/

© vsar.ru

Республика Мордовия

г. Ардатов

26 декабря, в в Ардатове состоялось торжественном открытие плавательного бассейна «Дельфин» им. Я.Я. Костюченко. Объект построен в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

© vsar.ru

На первом этаже нового объекта расположен бассейн на 4 дорожки длиной 25 метров, раздевалка с душевыми кабинами, комната для тренера и медсестры. Специальное оборудование позволяет посещать тренировки по плаванию лицам с ограниченными возможностями здоровья. Разработана и внедрена программа реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

© vsar.ru

На втором этаже оборудован современный специализированный тренажёрный зал, который позволяет готовиться к соревнованиям пловцам и гребцам. В бассейне создан штат из 18 рабочих мест. В смену объект способен принять до 60 человек, а за сутки — до 480. После торжественного открытия на дорожки бассейна вышли профессиональные пловцы и показали мастер-класс. Спортсмены отметили, что бассейн соответсвует самым высоким требованиям, а значит, здесь будут проходить не только тренировки, но и крупные соревнования.

http://www.vsar...telnyy_basseyn/

В Старом Осколе открылась ледовая арена в ДС «Аркада» © belnovosti.ru

Курская область

г. Старый Оскол

На новой ледовой арене будут проводиться тренировки фигуристов и хоккеистов «СШОР № 1», хоккейные турниры различных уровней, сборы спортсменов из разных регионов страны, а также массовое катание жителей и гостей города.Общая площадь объекта составляет почти 2500 кв.метров. Арена оснащена пластиковыми бортами, защитным экраном по всему периметру, имеется бросковая зона с синтетическим льдом. Площадка оборудована современными системами звукового и светового оборудования.

В Старом Осколе открылась ледовая арена в ДС «Аркада» © belnovosti.ru

В Старом Осколе открылась ледовая арена в ДС «Аркада» © belnovosti.ru

На территории новой ледовой арены можно выпить кофе, благоустроена прогулочная зона, в которой расположены места для отдыха и спортивные тренажеры.

https://www.bel...ate/108563.html

https://belregi...grf.ru?ID=66360

© krsk.sibnovosti.ru

Красноярский край

пос. Большая Мурта

В центре поселка появилась крытая ледовая площадка. Теперь жители смогут активного провести праздничные дни.

Спортивный объект построили всего за полгода: его строительство началось в июне 2021 года. Общая стоимость проекта вышла 21 млн 727 тысяч рулей. Большая часть средств выделена из краевого бюджета в рамках субсидии на устройство крытых тентовых сооружений.

На катке будут проходить занятия по хоккею, как для детей, так и для взрослых, а также будут организованы массовые катания на коньках. До этого в селе был только открытый каток. Самое важно — площадка будет открыта и ее могут пользоваться круглогодично. Когда наступит тепло время года на площадке будут проходить тренировки по мини-футболу.

Напомним, что в этом году в Большемуртинском районе в селе Юксеево и поселке Раздольное открыли современные комплексные площадки для подвижных игр, а в самой Большой Мурте установили новые футбольные трибуны. Всего в рамках краевых субсидий в этом году на развитие спорта район получил из бюджета края более 26 млн рублей.

https://krsk.si..._medium=desktop

Владимирская область

г. Петушки

© opt-27925.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

В новом спортивном учреждении Петушинского района — зал на три борцовских ковра, тренажерный зал, кафе и гостиничный комплекс.

n_G9ghH4Jsw.jpg © opt-27925.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

https://zebra-t...ortivnoy-borby/

В Заволжье состоялось торжественное открытие спорткомплекса художественной гимнастики имени Дины и Арины Авериных © files.pravda-nn.ru

Нижегородская область

В Заволжье состоялось торжественное открытие спорткомплекса художественной гимнастики имени Дины и Арины Авериных.

© files.pravda-nn.ru

Центр художественной гимнастики в Заволжье включает в себя универсальный спортивный зал площадью почти 1 000 кв. м с телескопическими раздвижными трибунами, тренерскую, дикторскую с возможностью обеспечения музыкального сопровождения, медицинский блок, зал хореографии, тренажерный зал, судейскую комнату. Здесь установлено современное оборудование (тренажеры, скамейки, гимнастические кубы и маты, хореографические станки, шведские гимнастические стенки, спортивное табло). В новом Центре планируется осуществлять не только спортивную подготовку по художественной гимнастике, но и проводить спортивно-оздоровительную работу по пауэрлифтингу и адаптивной физической культуре для всех слоев населения.

© newsroom24.ru

https://governm...v.ru/?id=294088

https://pravda-...ariny-averinyh/

https://opennov...021-12-30/57482