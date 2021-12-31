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Ретроспектива Амурского ГПЗ: 2015 — 2021 годы

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/mrHvkyhUKAY

Уходящий 2021 год стал для Амурского ГПЗ особенным!

Мы запустили в работу первую технологическую линию и гелиевое производство — началась отгрузка сжиженного гелия на хаб во Владивостоке. В декабре стартовало заселение нового жилого микрорайона «Алексеевский» для сотрудников Амурского ГПЗ. Были введены в эксплуатацию первые 12 многоквартирных домов на 390 квартир.

Ключевые события с самого начала строительства Амурского ГПЗ — в нашем ретроспективном видео!
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mrHvkyhUKAY

Амурская область, Амурский ГПЗ, Газпромпереработка, новый завод
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