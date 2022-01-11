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Образование

В Башкирском государственном медицинском университете открыт институт цифровой медицины

 © bashgmu.ru

Корпус, площадью около 3 тысяч квадратных метров, состоит из 3 этажей: это учебные аудитории, лекционные залы, компьютерные аудитории. Научно-образовательный процесс сочетает инженерное и медицинское направления.

В учебном корпусе Института цифровой медицины БГМУ размещена и кафедра биологии. Цель такой интеграции в объединении интеллектуальных и технологических ресурсов вуза. Благодаря расширению инфраструктурной базы государственные ведомства и крупные коммерческие компании смогут также принимать активное участие в разработке и внедрении инновационных цифровых продуктов в медицину.

 © bashgmu.ru

 © bashgmu.ru

 © bashgmu.ru

 © bashgmu.ru

 © bashgmu.ru

 © bashgmu.ru

 © bashgmu.ru

 © bashgmu.ru

 © bashgmu.ru
Источник: https://bashgmu.ru/news/76691/

образование, инфраструктура, медицина, студенческая жизнь, Башкирия
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