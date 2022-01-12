В Псковской области открылся завод по производству алмазов
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Завод по лабораторному синтезу алмазов построил резидент ОЭЗ ППТ «Моглино» — петербургская компания «Синтез Технолоджи».Второе предприятие в России, специализирующееся на выращивании драгоценных камней находится под Санкт-Петербургом.Инвестиции составили более 600 млн рублей.
Здесь выращивают алмазы по особым, природным, технологиям: для роста камней создают такие же условия, как в естественной среде, только увеличенные в несколько тысяч раз. В итоге вместо миллиона лет на создание драгоценных карат уходит всего 1-2 недели. Таких производств в России всего два: одно — под Петербургом, а второе — в псковской особой экономической зоне «Моглино». Бриллианты из выращенного сырья в четыре раза дешевле, чем природные.
Искусственно созданные алмазы обладают теми же физическими и оптическими свойствами, что и природные, так как в лаборатории воссоздается естественный природный процесс роста алмаза в земной коре. Минералы выращивают в специальном оборудовании, которое не должно остывать. Поэтому, когда оттуда достают свежевыращенные камни, в него тут же погружают новые материалы. Сообщается, что основное значение алмазов — промышленное. Их используют для создания комплектующих квантовых компьютеров, они востребованы в радиоэлектрической промышленности и в хирургии.
При этом псковские инженеры следят за трендами ювелирной области. Так, например, они научились выращивать алмазы практически любых оттенков и любой величины.
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