© Бионышева Елена/Сделано у нас

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия» — частное общеобразовательное учреждение в деревне Топорково Московской области. Здесь дети получают школьное, профессиональное образование и воспитание в православных традициях. Корреспондент «Сделано у нас» посетила центр и узнала, как его коллектив и учредитель помогают подопечным стать счастливыми и успешными.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Православный образовательный центр им. Преподобного Сергия был создан осенью 2000 года по инициативе духовного собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Его учредители преследовали благую и масштабную цель — воспитать детей, оставшихся без попечения родителей, в православном духе и помочь им вырасти достойными членами общества.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Школа-интернат разместилась на месте пионерского лагеря, который был реконструирован всего за два года благодаря помощи Министерства путей сообщения РФ. На базе четырнадцати лагерных корпусов были созданы комфортные учебные классы, библиотека, уютные спальни, трапезная, спортивный комплекс, а в самом центре комплекса вырос белоснежный шатровый храм в честь святителя Алексия, митрополита Московского.

Храм освещал лично ныне приснопамятный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В настоящий момент бывший интернат вырос в уникальный образовательный проект, в котором объединили свои усилия государство, церковь и частные лица. Образовательный центр живет благодаря поддержке благотворителей: лишь 10% нужд учреждения покрываются за счет бюджета. Выступить благотворителем и поддержать учреждение может любой желающий.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

За 21 год Православный центр образования им. Преподобного Сергия (С 2018 года школа-интернат поменяла свое название) стал местом, где вырастили и воспитали в любви и заботе десятки детей. В прошлом году учреждение стало победителем международного конкурса «Православная инициатива-2021», организованного Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМЕ — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

России принадлежал мрачный рекорд: она до недавнего времени занимала первое место в мире по количеству детей, проживающих в учреждениях для детей сирот. И лишь одному из пяти выпускников детских домов удавалось создать здоровую семью и влиться в общественную жизнь. С 2012-2013 годов ситуация коренным образом изменилась. Государство повернулось лицом к насущной проблеме. Политика социальной поддержки и помощи приемным семьям начала набирать обороты. И к концу 2021 года в Москве и Московской области не осталось ни одного детского дома. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сейчас проживают в приемных семьях — и лишь немногие в семейных центрах, где работа ведется не только с будущими опекунами, но и с кровными родителями. Максимальный срок пребывания ребенка в семейном центре до трех месяцев. За это время учреждение подыскивает для воспитанника приемную семью.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В те годы в школе-интернате им. Преподобного Сергия было сделано все, чтобы помочь государству исправить эту печальную статистику. Стремление педагогического коллектива к тому, чтобы каждый подопечный после выпуска добился успеха в жизни и не повторил судьбу своих родителей, увенчалось успехом. Достичь этого помог синтез классического школьного образования, трудового воспитания и православных традиций послушания.

В настоящее время в Православном центре обучаются и воспитываются дети православного вероисповедания в соответствии со всеми образовательными стандартами с 1 по 11 класс с возможностью пансиона. В просторных и современных классах, оснащенных всей необходимой техникой и лабораторным оборудованием, не более 15 человек. После уроков, выполнив домашнее задание, ребята занимаются музыкой, рисованием, лепкой, в театральной и танцевальной студиях, у центра есть редакционно-издательский отдел, свои фото-, радио- и видеостудии.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В центре образования великолепная спортивная база: бассейн, футбольное поле с искусственным покрытием, зал единоборств с рингом, бильярдная, тренажёрный зал, конный клуб, универсальный зал для командных видов спорта. Зимой дети дополнительно занимаются хоккеем, лыжными гонками и осваивают сноуборд. Стоит отметить достижения ребят. В это сложно поверить, но среди старшеклассников есть кандидаты в мастера спорта и два мастера спорта по джигитовке. А сборная команды центра по футболу становилась не раз призером престижных соревнований и турниров.

Центр живет по православному календарю и соблюдает все религиозные традиции. Учащиеся читают святоотеческую литературу, утренние и вечерние молитвы, участвуют в церковных службах, таинствах и паломнических поездках. Для всех, кроме малышей, обязателен пост — причем не только воздержание в еде, но и самоконтроль: добровольный отказ от развлечений и своих отрицательных эмоций, а также внимание и забота к тому, кто оказался рядом. Ребята дежурят по храму и под руководством воспитателя полностью готовят храм к богослужению.

Трудовое воспитание считается в образовательном центре приоритетом. Здесь стремятся не только обучить детей обслуживать себя в быту, но и дать им полезные профессиональные навыки. В центре работают швейная и керамическая мастерские, столярный цех с профессиональным оборудованием. В «Школе звонарей» дети учатся колокольному звону. Большой популярностью и авторитетом у мальчишек пользуется кузница «Два кита» и ее руководитель Баранов Георгий. Здесь желающие обучаются ручной ковке, а сдав экзамен, получают диплом кузнеца 2-го разряда от Русской Академии Ремесел.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Мальчики в обязательном порядке учатся проводить малярные и сантехнические работы, а девочки осваивают швейное ремесло и старинное искусство золотного шитья. Также юных учениц центра готовят быть хорошими женами и заботливыми матерями.

При образовательном центре развивается кадетское военно-патриотическое направление «Держава», где кадеты изучают строевую и огневую подготовку, военную историю, осваивают казачье дело и профессиональную джигитовку, туризм, а летом — ездят на Соловки.

Таким образом в центре у детей взращивается потребность в самосовершенствовании, ответственность и милосердие. Педагоги и воспитатели уверены, что с таким багажом их подопечные обязательно найдут себя в социальной и профессиональной жизни.

Фото и текст: Бионышева Елена