«Уральские локомотивы»: первая поставка 2022 года

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Завод «Уральские локомотивы» отгрузил в адрес Российских железных дорог первую в текущем году партию подвижного состава.

В рамках производственной программы 2022 года два магистральных грузовых локомотива с коллекторными приводами «Синара» (3ЭС6), оснащенные бустерными секциями, переданы заказчику — РЖД. Они пополнят тяговый парк локомотивного депо «Тайга» Западно-Сибирской железной дороги.

Бустерная силовая секция для электровоза «Синара», которая существенно увеличивает грузоподъемность локомотива, разработана и выпускается заводом с 2020 года. В сентябре 2021 года предприятием получен единый сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС) на электровозы серий 3ЭС6 и 4ЭС6 — локомотивы, дополненные одной или двумя бустерными секциями соответственно. Таким образом, самый массовый локомотив постоянного тока на сети РЖД получил новые перспективы для применения на участках с высокой грузонапряженностью. Всего планируется выпустить в текущем году не менее 111 локомотивов данной серии — 21 трехсекционный и 90 двухсекционных электровозов «Синара».

Кроме того, до конца 2022 года предполагается поставить заказчикам 31 магистральный электровоз переменного тока 2ЭС7. Два электровоза постоянного тока с асинхронными приводами «Гранит» 2ЭС10 в двухсекционном исполнении будут изготовлены и переданы для эксплуатации на промышленной площадке Кировского филиала горно-обогатительного комбината «Апатит» (входит в корпорацию «ФосАгро»).

Также с начала года завод передал РЖД два скоростных электропоезда «Ласточка» ЭС2Г комплектации «Стандарт» в пятивагонном исполнении. Они будут перевозить пассажиров по пригородным маршрутам Калининградской области.

«Наше предприятие продолжает поставлять в Россию и за рубеж современный, качественный тяговый и пассажирский подвижной состав. Благодаря постоянному взаимодействию с заказчиками и высокой востребованности нашей продукции, завод обеспечивает загрузку собственных мощностей, а также производств отечественных предприятий-партнеров, входящих в кластер поставщиков „Уральских локомотивов“. В 2022 году мы продолжим работу над разработкой и выпуском новых видов подвижного состава, способствующего развитию грузового и пассажирского движения в нашей стране и на международных направлениях», — отметил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи.