В 2021 году на Восточно-Сибирскую железную дорогу поступило 3 новых пожарных поезда

архивное фото © company.rzd.ru

В декабре 2021 года на Восточно-Сибирскую железную дорогу поступило 3 новых пожарных поезда. Специализированные составы будут дислоцироваться на станциях Наушки, Коршуниха-Ангарская и Игирма.

Программа обновления пожарных поездов реализуется на ВСЖД с 2013 года. За это время на магистраль поступило уже 13 современных составов. Поезда предназначены для тушения возгораний на объектах железной дороги и в полосе отвода, а также для ликвидации чрезвычайных происшествий в населенных пунктах, расположенных вблизи магистрали.

Всего на ВСЖД эксплуатируется 19 пожарных поездов, а в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 км. В составе современных пожарных поездов находится вагон-насосная станция и 2 цистерны, вмещающие до 60 тыс. литров воды. При тушении возгораний один состав заменяет около 50 спецмашин.

Также поезда оборудованы целым комплексом средств связи: стационарной и передвижными радиостанциями, мобильной связью и системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать местонахождение поезда. Для работы в темное время суток на крыше вагона размещены 2 прожектора, которыми можно управлять непосредственно из караульного помещения.

Новая модель пожарного поезда обеспечивает более эффективную борьбу со всеми видами пожаров и ликвидацию последствий различных чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. Состав может эксплуатироваться при температурах от -60 до +50°C. Кроме пожарного оборудования, в нем расположены комфортабельные купе для дежурного караула с кухней и душевой, а также помещения для современного аварийно-спасательного оборудования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.