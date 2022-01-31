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Космонавтика

В РКК «Энергия» готовят гиперспектрометр для МКС

В Ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в состав Госкорпорации «Роскосмос», перед отправкой на борт Российского сегмента МКС на стенде-модуле — двойнике того, что находится на орбите, проходят испытания уникального гиперспектрального комплекса.

Подробности в репортаже Михаила Куцкого.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Mp8Zuwzzkzg
Источник: https://www.energia.ru/

РКК "Энергия", космос, Роскосмос, наука, технологии, Созвездие Энергии, гиперспектрометр
  • Clausson Clausson
    31.01.2221:09:32

    Очень интересная тема. Под такую идею не грех и группировку спутников запустить для зондирования.

    #1247025
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