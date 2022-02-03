Тульские машиностроители поставили РЖД партию путевой техники

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а основании договора и проведенного в мае 2021 г. открытого электронного аукциона АО «Тулажелдормаш» произвело и поставило ОАО «РЖД» 12 единиц современной путевой железнодорожной техники.

Поставленные машины марки ПРЛ-М являются современным видом универсального погрузочного комплекса-путеремонтная летучка. Конструкторская документация на технику является собственной разработкой Группы ПТК.

Уникальность разработанного погрузочного комплекса состоит в высокой грузоподъемности — 110 тонн, что в 1,6 раза больше морально-устаревших путеремонтных летучек, например, ПРЛ-4 (67 тонн) при аналогичной длине.

Благодаря простому и одновременно смелому решению — размещению грузоподъемных кранов на противоположных концах двух сцепленных платформ, обеспечивается возможность быстрой погрузки рельсов с любой стороны пути без дополнительных манипуляций (на ПРЛ-4 краны располагались по центру платформ, что создавало сложности с выбором стороны погрузки, а также дополнительными операциями по заведению рельсов под краны).

Стрелы консольных кранов могут вращаться как синхронно, так и по-отдельности с поворотом в 360 градусов. Кроме высокой грузоподъемности и работы в обе стороны, платформы могут эксплуатироваться не только в сцепе, но и по-отдельности. Управление осуществляется с компактного радиопульта, поэтому для управления комплексом требуется всего один человек.

Универсальный погрузочный комплекс ПРЛ-М является несамоходным специальным железнодорожным подвижным составом и предназначен для эксплуатации в сцепе с тяговой единицей. Конструкционная скорость 90 км/ч, грузоподъёмность 110 тонн, назначенный срок службы до 35 лет.

Новый комплекс будет применятся при ремонте и текущем содержании железнодорожного пути, и предназначен для повышения эффективности ремонта, транспортирования рельсов, деревянных и железобетонных шпал в пределах дистанции пути на закрытых перегонах.