Во всех школах Палкинского района Псковской области открыты бесплатные кружки робототехники
Юные Палкинские инноваторы © m.pln24.ru
Все 5 школ Палкинского «робототехнического» района Псковской области укомплектованы кружками робототехники. Теперь молодые инноваторы в сельских школах могут раскрыть свои таланты в техническом творчестве в бесплатном кружке при своей школе. Не секрет, что добраться до городских кружков ребятам практически невозможно.
Это стало возможным благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» — закуплено оборудование для 3 школ. В оставшиеся 2 школы оборудование удалось приобрести благодаря неравнодушным общественникам из НКО «ЦРКП», благодаря участию в их образовательном проекте «Педагог-робототехник», поддержаном Фондом Президентских грантов, опорным ВУЗом региона ПсковГУ, Администрацией района.
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