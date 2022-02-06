Во всех школах Палкинского района Псковской области открыты бесплатные кружки робототехники

Юные Палкинские инноваторы © m.pln24.ru

Все 5 школ Палкинского «робототехнического» района Псковской области укомплектованы кружками робототехники. Теперь молодые инноваторы в сельских школах могут раскрыть свои таланты в техническом творчестве в бесплатном кружке при своей школе. Не секрет, что добраться до городских кружков ребятам практически невозможно.

Это стало возможным благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» — закуплено оборудование для 3 школ. В оставшиеся 2 школы оборудование удалось приобрести благодаря неравнодушным общественникам из НКО «ЦРКП», благодаря участию в их образовательном проекте «Педагог-робототехник», поддержаном Фондом Президентских грантов, опорным ВУЗом региона ПсковГУ, Администрацией района.