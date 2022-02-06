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Образование

Во всех школах Палкинского района Псковской области открыты бесплатные кружки робототехники

Юные Палкинские инноваторыЮные Палкинские инноваторы © m.pln24.ru

Все 5 школ Палкинского «робототехнического» района Псковской области укомплектованы кружками робототехники. Теперь молодые инноваторы в сельских школах могут раскрыть свои таланты в техническом творчестве в бесплатном кружке при своей школе. Не секрет, что добраться до городских кружков ребятам практически невозможно.

Это стало возможным благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» — закуплено оборудование для 3 школ. В оставшиеся 2 школы оборудование удалось приобрести благодаря неравнодушным общественникам из НКО «ЦРКП», благодаря участию в их образовательном проекте «Педагог-робототехник», поддержаном Фондом Президентских грантов, опорным ВУЗом региона ПсковГУ, Администрацией района.
Источник: https://m.pln24.ru/society/434287.html

Псковская область, Палкино, робототехника
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    06.02.2220:13:17

    Инвестиции в молодое поколение, в том числе его образование самые прибыльные.

    Большой плюс для псковичей.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:15 06.02.22
    #1247327
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