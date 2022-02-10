Новые детский сады открты в Тосненском районе Ленинградской области

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В Тосненском районе Ленинградской области открыто сразу два новых детских сада — в г. Тосно и в пос. Фёдоровское.

В 2021 году в Ленинградской области ввели в эксплуатацию 12 детских садов на 1 885 мест. В 2022 году ко вводу запланированы 6 дошкольных учреждений. Одно из них уже ввели в этом году в Кудрово.

Новый детский сад на проспекте Ленина в Тосно рассчитан на 180 воспитанников — 10 групп для детей от двух до семи лет. У каждой группы свои игровые помещения, спальные комнаты, раздевалки и буфетные. В садике работает собственный пищеблок. Здесь также есть музыкальный и спортивный залы, уличная детская спортивная площадка, кабинеты логопеда и дополнительного образования.

Комплексно благоустроена и территория детского сада — она оснащена малыми архитектурными формами, детскими игровыми комплексами, для организации занятий и прогулок детей оборудованы прогулочные площадки отдельно для каждой группы по возрастным категориям.

В новом детском саду установлена система АПС, видеонаблюдение, система оповещения. Также в учреждении созданы условия для обучения детей с инвалидностью.

Второй детский сад находится в посёлке Фёдоровское. Дошкольное учреждение рассчитано на 80 мест и построено компанией «ЛенСтройГрад» по региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

Сад полностью укомплектован. Имеет спортивно-музыкальный зал, медицинский и пищевой блоки, кабинет психолога-логопеда, комнату психологической разгрузки и помещения для дополнительного образования.