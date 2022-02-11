«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал 50 газовых тягачей в лизинг для Москвы

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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал в лизинг столичному партнёру ООО «Магнум ТС» 50 газовых тягачей КАМАЗ-5490-0080802-90 (5Р).

Ставшие предметом лизинга грузовики на сжиженном природном газе КАМАЗ-5490 с двумя криогенными баками оборудованы мощным двигателем 400 л. с. Тягачи имеют автономный пробег с полной загрузкой до 1400 км. Экономичные, экологичные автомобили КАМАЗ-5490 на СПГ — инновационный продукт с использованием высоких технологий. Система питания автомобиля включает криогенную ёмкость, в которой газ хранится при температуре минус 160 градусов.

ООО «Магнум ТС» сотрудничает с Лизинговой компанией «КАМАЗ» второй год. Компания-лизингополучатель оказывает транспортно-экспедиционные услуги с 2008 года. «Магнум ТС» доставляет негабаритные, опасные, термо, насыпные, наливные грузы от 50 кг до 300 тонн в любой город России и СНГ.