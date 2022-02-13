Производство: начало года — вентиляционные машины для дробеструйного оборудования
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/qXx3Z0k8GpYСегодня мы побывали на производственной площадке SPK, где осмотрели часть готовой продукции, которая уже готова к отгрузке заказчику, и часть изделий, которые еще нужно протестировать, и те изделия, которые находятся в заготовке для сборки и сварки.
В том числе: 4 системы рекуперации дроби и 5 вентиляционных машин для дробеструйных камер. Каждый раз необходимо тщательно осматривать все оборудование, даже если процесс производства доведен до автоматизма.
Изделия осматриваются как до покраски, так и после нее. Помимо ОТК на производстве, разработчик проверяет изделия дополнительно — это места крепления, нюансы, которые могут выявляться далее в процессе эксплуатации и которые можно будет скорректировать. Сейчас у нас в разработке новое изделие — напорный агрегат непрерывного действия на 2-х операторов. Он полностью автономный, к нему подводится сжатый воздух и подключается питание 24 В. Ожидаем поставку комплектующих к агрегату.
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