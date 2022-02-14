Спрут. Танк для десанта.
©Видео с youtube.com
Самый мощный в мире лёгкий танк — так за глаза называют «Спрут», который в официальных документах проходит как 125-мм самоходная противотанковая пушка десантируемая. Главный герой нового выпуска «Военной приёмки» — машина, у которой нет конкурентов в своём классе. Потому что в мире нет подобной техники с таким наборому дарных и десантных качеств одновременно. «Спрут» можно сбрасывать с парашютом, он умеет плавать, по скорости он не уступает танкам, а по проходимости их превосходит. Но самое главное — «Спрут» вооружён полноценной танковой пушкой, позволяющей выпускать не только снаряды, но и противотанковые ракеты. Чтобы продемонстрировать возможности новой машины, автор «Военной приёмки» Алексей Егоров отправится на закрытые полигоны Министерства обороны, где покажет, как проходят испытания «Спрута».
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