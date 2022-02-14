На оснащение отдельной бригады МТО ЗВО в Московской области поступила партия новых автоцистерн
В дислоцированное в Московской области соединение материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) поступила партия автоцистерн АЦПТ-10-53501 на базе автомобилей КамАЗ-53501. Поступившая техника предназначена для укомплектования нового подразделения подвоза воды в составе бригады МТО округа. Личный состав подразделений уже приступил к выполнению нормативов по применению и вождению автоцистерн.
АЦПТ-10-53501 оснащена системой подогрева емкости и насосного отсека, а также укомплектована двумя разгрузочными рукавами, которые в транспортном положении находятся в пеналах по бокам автомобиля. Слив и наполнение цистерны производится через трубопровод, изготовленный из нержавеющей трубы. Привод насосной установки осуществляется от гидросистемы автомобиля.
Пульт управления расположен в закрытом отсеке обслуживания цистерны и оснащен звуковой и световой системой оповещения предельного наполнения (от датчика верхнего уровня); освещением рабочего отсека.
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