Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

ООО ПКФ «СтанкоАртель» освоило производство кулачков токарно-карусельных станков мод.1512-1516

Освоено производство кулачков зажима заготовки для станков токарно-карусельных мод.1512-1516.

В состав комплекта входит:

 — корпус кулачка(4шт.) Материал — сталь 45. Рабочая поверхность по Н7. Хим.Окс.Прм.

 — кулачок(4шт.) Материал — сталь 40Х. ТВЧ рабочей поверхности — 40.45HRCэ. Хим.Окс.Прм.

 — винт(4шт.) Материал — сталь 40Х. ТВЧ рабочей поверхности — 40.45HRCэ. Хим.Окс.Прм.

 — втулка(4шт.) Материал — сталь 40Х. Твердость — 40.45HRCэ.

 — планка(4шт.) Материал — сталь 40Х. Хим.Окс.Прм.

Фото продукции:

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com
Источник: https://stankoartel.com

ПКФ "СтанкоАртель", СтанкоАртель, СтанкоАртель Рязань, кулачки 1512, кулачки токарно-карусельного станка, изготовление кулачков, кулачки токарного патрона
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,