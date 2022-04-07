Компания «Кафидов Лаб» разработала салатомат по приготовлению блюд здоровой кухни

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Компания ООО «Кафидов Лаб», предприятие Технопарка «Университетский», совместно с НИТУ «МИСиС» разработали действующий прототип салатного автомата

Аппарат за 30-60 секунд готовит блюда из овощей и круп, которые подойдут сторонникам здорового образа жизни, аллергикам, и людям, страдающим определенными заболеваниями. По оценкам разработчиков, стоимость аппарата здорового питания составит 1,4 миллиона рублей.

Первые успехи в отработке новой кинематической схемы салатомата. Данная конструкция подразумевает быстрый и удобный способ получить вкусную и полезную еду. По сути это вендинговый автомат, но только не с привычными для нас упакованными продуктами, а со свежими овощами и фруктами. Это позволяет сохранить их первозданный вид и пользу. Они хранятся в так называемых хопперах, внутри которых установлены шнеки для подачи продуктов. Сам по себе автомат — это холодильник с полноценной холодильной системой, которая позволяет достаточно долго сохранять продукты питания свежими, также, ко всему прочему, корпус камеры с продуктами сделан герметичным, чтобы исключить воздействие окружающей среды.

По заказу компании AФM инженеры инженеры «Кафидов Лаб» совместно с НИТУ «МИСиС» разработали прототип вендингового автомата «Салатомат» (Salatomat), который может стать частью городской инфраструктуры здорового питания. Аппарат загружается 16 основными — овощами, крупами, картофелем, лапшой — и 5 дополнительными (соусы, сыр, орехи) из которых может приготовить до 1000 вариантов блюд. Пользователь также может составить индивидуальное сочетание продуктов.

© b.radikal.ru

© d.radikal.ru

© d.radikal.ru

© a.radikal.ru

© b.radikal.ru

© a.radikal.ru

«Процесс приготовления в роботе начинается с подготовки продуктов — термической и ультафиолетовой обработки (защита от микробов и вирусов), нарезки овощей, стабилизации температуры (охлаждение или нагрев в зависимости от блюда). Далее следует дозировка компонентов, упаковка и выдача. Завершает цикл работы устройства фиксация данных для дальнейших заказов клиента», — рассказал Алексей Карфидов, заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ «МИСиС», сооснователь и генеральный конструктор «Кафидов Лаб».

«Аппарат имеет свой мозг и память. Интеллектуальный модуль собирает и хранит собранные данные о вкусовых предпочтениях и медицинских показаниях и ограничениях каждого заказа. Контейнер „знает“, что в нем находится, благодаря чипу RFID», — добавил Алексей Карфидов.

По словам разработчиков, роботизированное устройство способно обеспечить доступность, безопасность и гигиеничность компонентов, быстрое приготовление и индивидуальный состав питания. При этом аппарат будет полностью бесконтактен. Все процессы приготовления осуществляются без участия человека.

Все ингредиенты внутри контейнеров SalatOmat проходят предварительную подготовку и загружаются в гигиеничные герметичные контейнеры. Продукты хранятся в контейнерах максимум 8 часов, а в случае неиспользования — утилизируются. Приготовление занимает 30-60 секунд, за один день робот может собрать от 150 до 500 порций. Для работы устройства необходим источник электропитания и доступность для сервисной службы в течение 1-2 часов в сутки. Занимает робот всего 1 кв. метр площади.

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