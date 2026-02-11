На Урале на ракетно-космическом предприятии открыли новый производственный корпус
Новый производственный корпус по изготовлению топливных баков и малых двигательных установок для спутниковых систем и средств их выведения начал работу на площадке Научно-исследовательского института машиностроения (НИИМаш, входит в интегрированный холдинг ракетного двигателестроения под управлением НПО «Энергомаш» Роскосмоса) в Нижней Салде Свердловской области.
Инвестиции в проект превысили 1,5 млрд рублей.
В новом корпусе будут изготавливать баки объемом от 3 до 500 литров. Помимо баков, на базе нового производства будет налажен выпуск малых двигательных установок для спутниковых систем и средств их выведения.
Для производственной площадки приобрели и смонтировали более 200 единиц технологического и инженерного оборудования.
АО «НИИМаш» является ведущим предприятием российской ракетно-космической отрасли в области создания и изготовления ракетных двигателей малой тяги для управления полетом космических аппаратов различного назначения.
