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Космонавтика

Сердце космодрома

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/kCwlnQ2C8a4

21 февраля 2022 года исполняется 15 лет филиалу РКК «Энергия» на космодроме Байконур. С момента своего создания в 2007 году филиал корпорации на космодроме принял на себя всю работу по заключительной подготовке к запускам пилотируемых и транспортных космических кораблей типа «Союз», «Прогресс», модулей Российского сегмента Международной космической станции, автоматических космических аппаратов и разгонных блоков серии ДМ.
Источник: https://www.energia.ru/

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