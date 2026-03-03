На Байконуре восстановлена кабина обслуживания 31-й стартовой площадки
С этой площадки осуществляется российская пилотируемая программа.
Более 150 работников «ЦЭНКИ» (входит в Роскосмос) и представители четырёх подрядных организаций выполнили монтажные операции в кратчайшие сроки — чуть более чем за два месяца.
Было подготовлено и покрашено 2350 кв.м. конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и отлажено электрооборудование, проведены ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено более 250 погонных метров сварных швов.
Наиболее сложной задачей стал монтаж некоторых элементов кабины длиной 19 метров и массой порядка 17 тонн, которые устанавливались через огневой проём. Для этого была разработана специальная методика.
Начинается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС‑33», назначенного на 22 марта.
