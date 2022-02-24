На судоверфи «Звезда» заложили головное многофункциональное научно-исследовательское судно

2 © sskzvezda.ru

Торжественная церемония закладки киля многофункционального научно-исследовательского судна (МФНИС) состоялась на Судостроительном комплексе «Звезда».

В присутствии руководства и трудового коллектива судоверфи, представителей заказчика и партнерских организаций генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов прикрепили к кормовой секции памятную закладную табличку. Судно будет носить имя российского ученого Виктора Ильичева, внесшего значительный вклад в развитие океанологии, гидрофизики и гидроакустики. За ходом торжественной церемонии в числе прочих гостей наблюдали его родственники.

Напомним, 31 июля 2020 г. Правительство РФ определило ССК «Звезда» единственным исполнителем контракта по строительству двух МФНИС, предусмотренных нацпроектом «Наука и университеты». Старт резке первых деталей новых судов в торжественной обстановке дали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вице-президент НК «Роснефть» по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин и генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко.

Назначение МФНИС — проведение морских научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного значения в акваториях Мирового океана. В том числе гидрометеорологические измерения, отбор, хранение, анализ проб морской воды и результатов измерений ее параметров, работа с погружным научным оборудованием, измерение магнитного, гравитационного, электрического и теплового полей, проведение биолого-экологических исследований, высокоразрешающей геолого-гидрографической съёмки дна, отбор и анализ образцов горных пород и донных отложений с морского дна, экспресс-анализ результатов экспедиционных натурных измерений, обеспечение подводно-технических работ с использованием подводной техники, экологический мониторинг окружающей среды.

Основные характеристики судов: арктический класс — Arc4, длина — 122,5 м, ширина — 20 м, высота борта — 10 м, осадка — 5,6 м, водоизмещение — 8130 т. Дальность > 7500 миль, автономность — 50 суток, скорость — 15 узлов. Мощность главной энергетической установки — 7840 кВт. Суда оборудованы вертолётными площадками.

1 © sskzvezda.ru

4 © sskzvezda.ru

3 © sskzvezda.ru