РКК «Энергия» отвезла на МКС материал защищающий космонавтов от радиации

С прибытием транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-19» на Международной космической станции (МКС) начинается очередной этап реализации российской программы научно-прикладных экспериментов. Одним из важнейших направлений технологических и медико-биологических исследований на околоземной орбите является поиск эффективных методов защиты человеческого организма от влияния космической радиации во время будущих пилотируемых экспедиций за пределы магнитного поля нашей планеты.В настоящее время одной из серьезных проблем космического полета остается негативное воздействие на экипаж солнечных и галактических космических лучей, а также вторичной радиации, возникающей от контакта высокоэнергетических частиц с конструктивными элементами и материалами космических аппаратов.

Внекорабельная деятельность российских космонавтов © www.energia.ru

Особое значение этот фактор приобретает в случае долговременных экспедиций, требующих надежной радиационной защиты космонавтов без увеличения массовых и объемных характеристик защитных средств. Научно-технические изыскания в этой области, предусмотренные «Долгосрочной программой целевых работ, планируемых на МКС до 2024 года», включают также и практическую оценку устойчивости перспективных противорадиационных материалов в условиях длительного орбитального полета.Образец такого материала разработан Белгородским государственным технологическим университетом им. В. Г. Шухова при участии Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина для использования в научной аппаратуре «Защитный композит». Аппаратура представляет собой два комплекта укладок с дозиметрами и контейнерами, изготовленными из специального полимерного композита, не образующего вторичную радиацию в отличие от алюминиевой обшивки космического аппарата.Эксперимент «Защитный композит», который проводится совместно с РКК «Энергия» им. С. П. Королева, предусматривает решение следующих задач на борту Российского сегмента МКС: регистрация поглощенной дозы от ионизирующего излучения как снаружи композитного контейнера, так и под его защитой;сбор данных о накопленной дозе излучения, прошедшего через полимерный композит определенной толщины;подтверждение радиационно-защитных свойств полимерного композита, обеспечивающих радиационную безопасность экипажа.Продолжительность целевой работы «Защитный композит» на МКС планируется в течение полутора лет. После ее завершения результаты эксперимента будут возвращены на Землю для определения возможности использования нового композитного материала в производстве защитных экранов космических кораблей и противорадиационных элементов в костюме космонавтов.