Новые мобильные радиолокационные станции «Каста» поступили на вооружение ЦВО
Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники две новые мобильные радиолокационные станции (РЛС) «Каста» с улучшенными характеристиками поступили на вооружение подразделений радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири.
Новые РЛС «Каста-2-2» поставлены в радиотехнические полки в Омской и Новосибирской областях и способны более точно определить высоту и дальность полета воздушных объектов за счет оснащения улучшенными системами обработки данных. Обновление парка вооружения радиотехнических войск позволит усилить контроль над воздушным пространством в районах ответственности противовоздушной обороны ЦВО.
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