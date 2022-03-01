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Армия и Флот

Новые мобильные радиолокационные станции «Каста» поступили на вооружение ЦВО

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Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники две новые мобильные радиолокационные станции (РЛС) «Каста» с улучшенными характеристиками поступили на вооружение подразделений радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири.

Новые РЛС «Каста-2-2» поставлены в радиотехнические полки в Омской и Новосибирской областях и способны более точно определить высоту и дальность полета воздушных объектов за счет оснащения улучшенными системами обработки данных. Обновление парка вооружения радиотехнических войск позволит усилить контроль над воздушным пространством в районах ответственности противовоздушной обороны ЦВО.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411096@egNews

РЛС «Каста»
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