В отдалённом районе Ямала открылся детский сад

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Новый детский сад с северным названием «Морошка» открыл свои двери для юных красноселькупцев. Он построен в рамках реализации национального проекта «Демография». С открытием нового детского сада в райцентре полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. «Морошка» — самое большое дошкольное учреждение района, оно рассчитано на 240 мест. Там обустроили 13 групп для дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет.

Ранее в Красноселькупе работали два детских сада. Оба в деревянном исполнении. Один из них, «Буратино», построен в 1986 году, с открытием «Морошки» будет закрыт. Второй детсад, «Теремок», вошел в состав ДОУ «Морошка» и вскоре он примет детей в возрасте от 1,5 лет. Ясельные группы появились в райцентре впервые, ранее в детсады принимали ребят в возрасте от трех лет.

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В новом детском саду «Морошка» созданы современные условия для воспитания и развития детей. Помещения спланированы таким образом, чтобы детям было интересно и безопасно взаимодействовать со средой. Оборудованы театральная и ИЗО студии, тренажерный и музыкальный залы, мастерская для мальчиков, зал безопасности дорожного движения.

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С появлением детского сада у дошкольников появилась возможность посещать бассейн. Это единственное образовательное учреждение в районе, где возможно обучение детей плаванию. Дошколята будут заниматься с профессиональным тренером.