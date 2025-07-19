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lapshin-89 19 июля 2025, 13:38 1049 Города и сёла России

В Новом Уренгое открылась набережная

 © yanao.ru

Многофункциональная зона отдыха на озере Молодёжное в Новом Уренгое открыта, её строительство приурочили к юбилею города. Теперь на обновлённой территории горожане найдут скалодром «Сова», спортивные площадки с резиновым покрытием, световые качели, перголы, игровые элементы и различные арт-объекты. На всей территории реализовано функциональное зонирование: выделены детские площадки, зоны релаксации, площадки для мероприятий и парковки. Центральным элементом нового места отдыха стал фонтан «Лента Мебиуса».

 © yanao.ru

На территории проложили дождевую канализацию, установили и замостили площадки и пешеходные дорожки со световыми блоками, уложили асфальт. Специалисты установили освещение, камеры видеонаблюдения по всему периметру и точки доступа Wi-Fi.

 © yanao.ru

Пока завершили первый этап благоустройства набережной северного берега озера Молодежное. Торжественная презентация набережной прошла 19 июля. Новый объект открыл девятидневный этногастрофестиваль «Виноград», который продлится до 27 июля.

 © yanao.ru

 © yanao.ru

 © yanao.ru

 © yanao.ru

 © yanao.ru

 © yanao.ru

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Источник: yanao.ru
Ямал, ЯНАО, города и сёла России
  • Нет аватара termometrix
    19.07.2514:32:06

    + Красивый проект!

    Облик, внутренний и внешний дизайн,фасад и архитектура российских городов и сел являются одним из важнейших факторов «мягкой силы»,центром притяжения и лицом России перед всем миром.Неважно, выдержана ли архитектура отдельных зданий и сооружений в классическом и историческом стиле,в том числе путем реставрации, или соответствует самым современным тенденциям, пусть даже полученным с помощью искусственного интеллекта.

    Благоустройство, ландшафт,зеленые насаждения,парки, архитектура и сады-все имеет значение для восприятия наших населенных пунктов.

    Отредактировано: termometrix~17:27 19.07.25
    #1303696
    • lapshin-89 lapshin-89
      19.07.2522:25:43

      Согласен, и на Ямале в этом направлении делается очень много.

      #1303699
  • Krutenn Krutenn
    19.07.2520:07:56

    Больше такого рода проектов++++++. Чтобы было где погулять, в том числе и с коляской с малыми на свежем воздухе + вода красота рядом…

    #1303697
    • lapshin-89 lapshin-89
      19.07.2523:04:35

      Так и есть. В этом году прибрежные территории благоустраивают в Ноябрьске и Муравленко.

      #1303700
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