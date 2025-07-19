В Новом Уренгое открылась набережная

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Многофункциональная зона отдыха на озере Молодёжное в Новом Уренгое открыта, её строительство приурочили к юбилею города. Теперь на обновлённой территории горожане найдут скалодром «Сова», спортивные площадки с резиновым покрытием, световые качели, перголы, игровые элементы и различные арт-объекты. На всей территории реализовано функциональное зонирование: выделены детские площадки, зоны релаксации, площадки для мероприятий и парковки. Центральным элементом нового места отдыха стал фонтан «Лента Мебиуса».

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На территории проложили дождевую канализацию, установили и замостили площадки и пешеходные дорожки со световыми блоками, уложили асфальт. Специалисты установили освещение, камеры видеонаблюдения по всему периметру и точки доступа Wi-Fi.

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Пока завершили первый этап благоустройства набережной северного берега озера Молодежное. Торжественная презентация набережной прошла 19 июля. Новый объект открыл девятидневный этногастрофестиваль «Виноград», который продлится до 27 июля.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

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