В Новом Уренгое открылась набережная
Многофункциональная зона отдыха на озере Молодёжное в Новом Уренгое открыта, её строительство приурочили к юбилею города. Теперь на обновлённой территории горожане найдут скалодром «Сова», спортивные площадки с резиновым покрытием, световые качели, перголы, игровые элементы и различные арт-объекты. На всей территории реализовано функциональное зонирование: выделены детские площадки, зоны релаксации, площадки для мероприятий и парковки. Центральным элементом нового места отдыха стал фонтан «Лента Мебиуса».
На территории проложили дождевую канализацию, установили и замостили площадки и пешеходные дорожки со световыми блоками, уложили асфальт. Специалисты установили освещение, камеры видеонаблюдения по всему периметру и точки доступа Wi-Fi.
Пока завершили первый этап благоустройства набережной северного берега озера Молодежное. Торжественная презентация набережной прошла 19 июля. Новый объект открыл девятидневный этногастрофестиваль «Виноград», который продлится до 27 июля.
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