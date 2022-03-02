На Камчатку после модернизации прибыли усовершенствованные истребители-перехватчики МиГ-31БМ
На Камчатку прибыли 2 сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».
Оба истребителя вернулись в состав отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России, откуда ранее убыли для проведения модернизации до модификации «БМ».
Данная модернизация в несколько раз улучшает боевую мощь истребителей, что повышает возможности по выполнению поставленных задач.
По случаю прибытия усовершенствованных МиГ-31БМ на Камчатку на аэродроме Елизово состоялся торжественный митинг, в ходе которого командир полка принял доклад от лётчиков о безаварийном перелёте с завода, после чего вручил экипажам истребителей-перехватчиков жареного поросёнка.
Кроме командования и личного состава полка лётчиков встречали родные и близкие с цветами и детскими рисунками.
После дальнего перелёта модернизированные МиГ-31БМ пройдут техническое обслуживание и войдут в состав эскадрильи, где будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне как на Камчатке, так и в Арктике в районах Крайнего Севера.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.