На Камчатку после модернизации прибыли усовершенствованные истребители-перехватчики МиГ-31БМ

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На Камчатку прибыли 2 сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».

Оба истребителя вернулись в состав отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России, откуда ранее убыли для проведения модернизации до модификации «БМ».

Данная модернизация в несколько раз улучшает боевую мощь истребителей, что повышает возможности по выполнению поставленных задач.

По случаю прибытия усовершенствованных МиГ-31БМ на Камчатку на аэродроме Елизово состоялся торжественный митинг, в ходе которого командир полка принял доклад от лётчиков о безаварийном перелёте с завода, после чего вручил экипажам истребителей-перехватчиков жареного поросёнка.

Кроме командования и личного состава полка лётчиков встречали родные и близкие с цветами и детскими рисунками.

После дальнего перелёта модернизированные МиГ-31БМ пройдут техническое обслуживание и войдут в состав эскадрильи, где будут нести боевое дежурство по противовоздушной обороне как на Камчатке, так и в Арктике в районах Крайнего Севера.