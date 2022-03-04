«Полиметалл» прирастил запасы золота на дальневосточных объектах

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По информации компании:

— на месторождении Албазино в Хабаровском крае в прошлом году геологоразведка включала поисковое и разведочное бурение (10,6 км) на флангах рудных зон и оконтуривание оруденения на южном фланге карьера Ольга. Добавочные минеральные ресурсы месторождения увеличились на 10,6 тонн золота,

— на участке Талгий Уркачикской по итогам поисковых и разведочных работ оценка минеральных ресурсов составила 34 тонны золота. Прирост за 2021 год составил почти 18 тонн,

— на Кутыне было выполнено 28,5 км поискового и разведочного бурения и пройдено 30,9 тыс. кубометров канав. Прирост рудных запасов золота составил 40%, до 34 тонн золота. Прирост минеральных ресурсов составил 13 тонн золота,

— в рамках развития Омолонского хаба «Полиметаллом» выполнялась геологоразведка на месторождении Бургали, Невенрекан, а также Туманинской площади. По итогам разведки на Бургали прирост рудных запасов составил 3,4 тонн в золотом эквиваленте,

— рудные запасы Невенрекана были впервые оценены в 5,3 тонны в золотом эквиваленте,

— на месторождении Светлое в Хабаровском крае проводились поисковые работы на флангах рудных зон Людмила и Эми с применением поверхностных горных выработок и буровых работ. Всего пройдено 26,4 км колонковых скважин и 55 тыс. кубометров канав. Добавочные минеральные ресурсы увеличились на 1,4 тонн золота,

— на Майском месторождении Чукотского АО проводилась переоценка ресурсов и запасов с учётом изменения бортового содержания и улучшения извлечения. Прирост запасов составил 3,2 тонны золота,

— в Якутии основные объемы геологоразведочных работ выполнены на южном фланге Нежданинского месторождения. Всего пройдено 9,5 км колонкового бурения и 40 тыс. кубометров канав. Запасы месторождения увеличились на 22,8 тонн золота, до 158 тонн.

Всего в 2021 году Компания «Полиметалл» нарастила рудные запасы на 7%, до 933 тонн в золотом эквиваленте.