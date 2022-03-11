Чебоксарский «Промтрактор»: модернизация и рост производства

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Один из крупнейших отечественных производителей тяжёлой промышленной техники, расположенный в столице Чувашии г. Чебоксары, подвёл итоги работы за первые два месяца 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выпущенной техники увеличилось на 34 машины и составило 106 тракторов, сообщает пресс-служба концерна «Тракторные заводы».

Сегодня на ведущих стройках и месторождениях работают более 3500 машин, изготовленных Промтрактором. Тракторный гигант планомерно наращивает объемы производства и расширяет линейку производимой продукции. В 2021 году с конвейера Промтрактора сошло 660 тракторов, а ежемесячный выпуск достиг 55 машин. В начале 2022 года предприятие перешагнуло планку в 60 единиц техники в месяц.

Чтобы продолжить заданный темп производства и обеспечить загрузку мощностей, на предприятии реализуется программа обновления станочного парка: установлено более 30 единиц новейших сварочных полуавтоматов, ведётся модернизация задействованного в процессе обработки рамы оборудования.

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— В список стратегических планов, которые ставит перед собой наш коллектив совместно с инжиниринговой компанией «МИКОНТ», входит запуск перспективного модельного ряда гусеничных бульдозеров третьей серии, — отмечает генеральный директор завода Александр Титов. — Обновлённые машины будут отличаться более высокими эксплуатационными характеристиками. Наличие гидромеханической трансмиссии с блокируемым гидротрансформатором обеспечит большую производительность, а комфортабельная кабина с объединённой климатической установкой и управление одним джойстиком облегчит работу оператора и повысит точность вождения.