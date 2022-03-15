Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу марта составил 83,84%
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На первом пусковом комплексе (первая и вторая технологические линии) ведутся ремонтно-восстановительные работы.
На третьей линии — в разгаре предпусконаладочные и пусконаладочные работы. Завершается обратная сборка технологических трубопроводов, изоляция трубопроводов и оборудование установки удаления азота. Идет передача в эксплуатацию систем электрообогрева. Завершаются строительно-монтажные работы в ангарах пятого и шестого ГПА Ладога.
На четвертой технологической линии ведется монтаж технологических трубопроводов, продолжаются работы по изоляции деэтанизатора и оборудования установки удаления азота. На технологические трубопроводы наносится антикоррозионная защита. Обеспечена строительная готовность первоочередных нетехнологических систем: системы канализации, водообеспечения и противопожарного водоснабжения.
На шестой технологической линии завершено бетонирование конструкции балок. Выполняются работы по армированию балок и устройству опалубки.
Начался монтаж станочного оборудования в здании Ремонтно-механического цеха.
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