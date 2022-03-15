Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу марта составил 83,84%

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/R2JcT8Yk60k

На первом пусковом комплексе (первая и вторая технологические линии) ведутся ремонтно-восстановительные работы.

На третьей линии — в разгаре предпусконаладочные и пусконаладочные работы. Завершается обратная сборка технологических трубопроводов, изоляция трубопроводов и оборудование установки удаления азота. Идет передача в эксплуатацию систем электрообогрева. Завершаются строительно-монтажные работы в ангарах пятого и шестого ГПА Ладога.

На четвертой технологической линии ведется монтаж технологических трубопроводов, продолжаются работы по изоляции деэтанизатора и оборудования установки удаления азота. На технологические трубопроводы наносится антикоррозионная защита. Обеспечена строительная готовность первоочередных нетехнологических систем: системы канализации, водообеспечения и противопожарного водоснабжения.

На шестой технологической линии завершено бетонирование конструкции балок. Выполняются работы по армированию балок и устройству опалубки.

Начался монтаж станочного оборудования в здании Ремонтно-механического цеха.