Импортозамещение. Электропривод РИНГО для ГАЗель Next Citiline. Произведено в России.

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Привод РИНГО для распашных дверей спроектирован специально для а/м ГАЗель Next Citiline специалистами российской компании АДОР. Благодаря оригинальной и надёжной конструкции дверь всегда будет плотно закрываться и плавно открываться. Ресурс данной модели превышает 1 000 000 циклов открытия и закрытия двери. Электроприводу не требуется техническое обслуживание, а гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца. По совокупности технических и эксплуатационных свойст РИНГО значительно превосходит свой импортный аналог, который устанавливается на ГАЗель Next Citiline в заводской комплектации. РИНГО производится в городе Тольятти на собственной производственной площадке АДОР.

Привод РИНГО устанавливается сверху над проёмом поворотной двери в салоне автомобиля. Открытие и закрытие осуществляется посредством передачи вращательно-поступательного движения от ведущего рычага привода с тягой к штатному поворотному рычагу двери. РИНГО полностью соответствует международным правилам безопасности ЕЭК ООН (ГОСТ Р41.107-99): имеет функцию: автооткат, возможность аварийного открытия двери как изнутри, так и снаружи, а также функцию блокировки открытия двери, при движении авто свыше 5 км/ч.

Более подробную информацию о технических характеристиках РИНГО вы можете получить на сайте АДОР или при просмотре видеоролика.

© Фото из открытых источников