Продолжается оцифровка печати в Ленинградской области

© elar.ru

Очередной этап оцифровки периодической печати проводят Ленинградская областная универсальная научная библиотека и корпорация ЭЛАР. В 2022 году работа идет над созданием цифровых версий газет «Знамя труда» и «Маяк».

Электронная коллекция «Местная печать», созданная совместными усилиями Ленинградской областной универсальной научной библиотеки и ЭЛАР, регулярно пополняется с 2010 года. В 2021 году было оцифровано 1500 страниц ведущего периодического издания Кировского района Ленинградской области «Ладога», а в 2022-ом коллекцию пополнят еще два издания, — «Знамя труда» Сланцевского района за 1981-1988 годы и газета «Маяк» 1984-1990 годы, город Сосновый Бор.

© elar.ru

© elar.ru

«Газету „Знамя труда“ ЭЛАР уже оцифровывал, и теперь стоит задача сделать полную цифровую версию газеты, которая выставлена на сайте Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки и пользуется большим спросом у краеведов, преподавателей, историков, библиотекарей и всех интересующихся историей Сланцевского района, — говорит заведующая отделом краеведения ЛОУНБ Вера Анатольевна Топунова. — Газету „Маяк“ цифруем впервые с начала ее выхода».

Ленинградская областная универсальная научная библиотека — координационный, научно-методический центр для 383 общедоступных библиотек региона, формирующий стратегию библиотечного развития в регионе. И один из важнейших фондов библиотеки — архив местной печати.

«Традиционно, коллекция „Местная печать“ очень востребована среди пользователей, — поясняет Вера Анатольевна Топунова. — Она размещена в ПИК „КАИСА-КРАЕВЕДЕНИЕ“ и краеведы часто обращаются к материалам периодических изданий, в том числе, для получения справок».

Процесс оцифровки периодических изданий состоит из нескольких производственных этапов, каждый из которых строится с учетом состояния и качества подшивок, а также индивидуальных требований заказчика. В работе над оцифровкой периодических изданий задействован большой штат специалистов ЭЛАР, — операторы сканирования, специалисты индексирования данных, технологи и сервис-инженеры, которые проводят необходимую конкретно для данного проекта калибровку оборудования. Сканирование проводится на профессиональных отечественных планетарных сканерах, которые предназначены для бережной бесконтактной оцифровки даже ветхой и поврежденной бумаги.