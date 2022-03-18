Сеть ЭЗС для Сахалина
Компания «Парус электро» — отечественный разработчик и производитель зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) совместно с партнером ООО «Иви-Тайм С» реализует инвестиционный проект по развертыванию инфраструктуры быстрых ЭЗС в Сахалинской области. Реализация этого проекта уже в этом году откроет возможность для жителей южных районов Сахалина использовать экономичный и экологичный электротранспорт.
Сеть ЭЗС будет основана на моделях мощностью до 150 кВт, которые могут обеспечить быстрый заряд, а также предлагают большой выбор поддерживаемых стандартов постоянного и переменного тока (CHAdeMO, CCS Combo и Type2). Кроме того, применение технологии динамической балансировки заряда оптимально перераспределяет мощность между несколькими электромобилями в процессе заряда, что снижает издержки на подключение при сохранении качественных параметров.
Быстрая зарядная станция © parus-electro.ru
В рамках реализаций «Иви-Тайм» выполнит работы по развертыванию и обслуживанию сети ЭЗС, а также предоставит операторские услуги на базе российской программной платформы. Кроме того, компания «Парус электро» организует производство ЭЗС в регионе для создания дополнительных рабочих мест.
Сахалинская область включена в число пилотных регионов для развития электротранспорта, что позволяет воспользоваться федеральным финансированием на создание зарядной инфраструктуры. Развертывание сети современных ЭЗС в сочетании с другими мерами поддержки как обнуления налога для владельцев электрокаров, организации специальных парковочных мест для электромобилей рядом с ЭЗС и введении специальных тарифов на электроэнергию гарантирует быстрое внедрение экологически чистого электротранспорта.
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18.03.2219:56:38