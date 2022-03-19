Ростех представил трастфон AYYA T1 на ОС «Аврора»

© rostec.ru

«СмартЭкоСистема» концерна «Автоматика» и «Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком» — представили трастфон AYYA T1 на российской операционной системе «Аврора». AYYA T1 — безопасный смартфон с защитой от утечек данных. Мобильное устройство с российской операционной системой предназначено для применения в компаниях и организациях, уделяющих особое внимание вопросам информационной безопасности.

Особенность трастфона AYYA T1 — функция отключения камер и микрофонов, которая обеспечивает повышенный уровень приватности. При аппаратном отключении видео- и аудиофункционала устройство оставляет пользователю возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и приложений.

«Преимущество использования AYYA T1 заключается не только в его функционале и аппаратной безопасности, но и в возможности строить независимые и доверенные решения на мобильной платформе „Аврора“. Это важно организациям и госструктурам, для которых особое значение имеет сохранность данных и бесперебойная работа информационных систем», — сказал генеральный директор компании «СмартЭкоСистема» Владислав Иванов.

ОС «Аврора» — это российская мобильная операционная система, которая вместе с платформой управления мобильными устройствами «Аврора Центр» позволяет создавать в корпоративной среде и IT-инфраструктуре государственных организаций решения в области корпоративной мобильности. Система обеспечивает защищенный доступ к информационным системам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служит средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений. ОС «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России. «Аврора Центр» также включена в Реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК России.

«Наши заказчики уже рассматривают включение трастфона AYYA T1 в свои проекты. Использование комплексных российских решений на платформе „Аврора“ дает возможность компаниям и организациям вывести корпоративные ИТ-системы из зоны риска и повысить информационную безопасность», — заявил коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.

Новый трастфон оснащен фронтальной и тыловой камерой, восьмиядерным процессором, оперативной памятью на 4 Гб, а также встроенной памятью объемом 64 Гб с возможностью расширения до 128 Гб за счет использования цифровых носителей формата MicroSD. Устройства уже доступны для заказа для корпоративных и государственных организаций.