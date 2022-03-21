Парк Национальной службы санитарной авиации Ростеха пополнился пятью вертолетами

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Национальная служба санитарной авиации получила еще пять вертолетов в рамках контракта на 66 машин, который был заключен в январе 2021 года. Четыре «Ансата» и один Ми-8МТВ-1 переданы холдингом Ростеха «Вертолеты России» через Группу компаний ПСБ Лизинг.

С учетом новых машин общий парк НССА на сегодняшний день составляет 30 специально оборудованных медицинских вертолетов.

«Национальная служба санитарной авиации Ростеха наращивает парк вертолетной техники, что позволяет увеличивать интенсивность полетов и расширять географию работ. Сегодня мы выполняем полеты уже в 36 регионах страны. В общей сложности, с момента старта проекта в 2017 году, выполнено 43,5 тысячи эвакуаций, спасены 59 тысяч пациентов. Количество вылетов выросло с 2,5 до 5 тысяч в год», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Легкий вертолет «Ансат» рассчитан для перевозки одного пациента в сопровождении двух медиков и оснащен системой электронной индикации — так называемой стеклянной кабиной. Его конструкция позволяет оперативно трансформировать машину как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. «Ансат» может использоваться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также эксплуатироваться в высокогорье. Он способен развивать скорость до 275 км/ч, максимальная дальность полета — до 505 километров. Машина очень удобна при эксплуатации в городских условиях.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1, помимо подготовки для установки медицинских модулей, укомплектованы 22 сиденьями и дополнительными подвесными и внутренним топливными баками. Вертолет обладает улучшенными летно-техническими характеристиками благодаря более мощной силовой установке, доработанной авионике и изменениям в конструкции фюзеляжа. Его максимальная скорость достигает 250 км/ч, а дальность полета — 1150 километров. Машины имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики и могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяют эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.

Вертолеты для НССА поставляются в рамках большого контракта на 66 машин, который был заключен в январе 2021 года. Первая машина была передана в ходе авиасалона МАКС-2021. На текущий момент санитарная служба Ростеха получила уже 20 вертолетов по этому договору. Общий парк НССА составляет 30 единиц авиатехники — 16 «Ансатов» и 14 Ми-8МТВ-1. Все машины подготовлены под оснащение медицинскими модулями для перевозки пациентов. Так, «Ансаты» могут быть оборудованы специальными боксами для новорожденных или инфекционными боксами для больных коронавирусом.